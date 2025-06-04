В Улан-Удэ пройдут зрелищные борцовские поединки

Жителей Бурятии приглашают на зрелищные Международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Они состоятся в Улан-Удэ 6 июня в Региональном центре единоборств «Патриот».

В соревнованиях примут участие более 60 борцов из Бурятии и ближайших регионов – Иркутской области, Забкрая, Республики Тыва и Монголии. Зрителей ждут захватывающие поединки и невероятная атмосфера.

- Борцовский турнир будет посвящен легендарной Золотой команде Бурятии 1970 – 1980-ых годов, прославивших бурятскую школу борьбы на весь мир. Это Клим Олзоев, Олег Алексеев, Геннадий Манжуев, Борис Будаев и многие другие великие борцы. Приглашаем всех поклонников вольной борьбы на этот праздник спорта, чтобы поддержать наших спортсменов, - прокомментировали в минспорта.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.



Возрастное ограничение 6+

Фото: минспорт Бурятии