В Улан-Удэ закрыли новый Ледовый дворец

Ледовый дворец «Байкал арена», с момента которого не прошло и полгода, закрыли для посетителей. Новостью поделились в министерстве спорта Бурятии.

- С середины мая Ледовый дворец закрыт для посетителей в связи с реконструкцией третьего блока (входной группы). Сейчас идет активная фаза выполнения бетонных работ, также ведутся работы по благоустройству внутреннего служебного заезда. До конца года рассчитываем полностью завершить работы. А «Байкал арена» планирует открыть свои двери уже в сентябре, - заверил министр спорта Иван Козырев.

Помимо этого, с 29 июня по 3 августа закроет свои двери и бассейн физкультурно-спортивного комплекса. Это связано с проведением планово-ремонтных работ.

Фото: loon.site