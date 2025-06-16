Спорт 16.06.2025 в 12:09

Спортсмены из Бурятии ярко выступили на чемпионате России по гиревому спорту

Чемпионат проходил с 13 по 15 июня в Казани
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсмены из Бурятии ярко выступили на чемпионате России по гиревому спорту

Спортсмены из Бурятии ярко выступили на чемпионате Росси по гиревому спорту. Чемпионат проходил с 13 по 15 июня в Казани. На нем 350 сильнейших атлетов из 43 регионов страны боролись за звание лучших в толчке и двоеборье.

- Этот турнир – важный этап отбора на чемпионат мира, который состоится в ноябре в Китае. Второй день соревнований принес отличные результаты – одна бронзовая и три серебряные медали. В третий день спортсмены Бурятии завоевали одну золотую и две бронзовые медали. Поздравляем сборную команду республики Бурятия с заслуженным 3-м местом в общекомандном зачете! Вы – гордость региона! - сообщили в минспорта Бурятии.

В категории 73 кг третье место занял Дмитрий Коломин (114 подъемов), тренеры - Андрей Рассадин, Александр Хлебодаров, Сергей Леонов.

В этой же весовой категории второе место выиграл Андрей Рассадин (136 подъемов), тренеры: Сергей Леонов, Сергей Руднев. Оба спортсмена – воспитанники Онохойской СШ.

В категории 78 кг второе место занял Сергей Кожевников (141 подъем), тренеры - Владимир Алексеев, Андрей Рассадин, Дмитрий Коломин, воспитанник СШ №3.

В категории 95+ кг второе место получил Сергей Балабанов (134 подъема), тренеры - Михаил Трофимов, Сергей Леонов, Онохойская СШ.

В категории 73 кг золотую медаль выиграл Андрей Рассадин, тренеры - Сергей Леонов, Сергей Руднев, Онохойская СШ).

В категории 78 кг бронзовую медаль получил Сергей Кожевников (тренеры: Владимир Алексеев, Андрей Рассадин, Дмитрий Коломин, СШ №3).

Среди женщин, в весовой категории до 68 кг третье место получила Виктория Башарова, тренеры - Андрей Рассадин, Сергей Каргин, Наталья Барбакова, СШ №3).

 

Фото: минспорт Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 11 по 17 июня

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