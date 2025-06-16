В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии
В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии. С 19 по 22 июня в столице Бурятии в Региональном центре единоборств «Патриот» пройдут международные соревнования по спортивному метанию ножа «Чемпионы Азии» (возрастное ограничение 6+).
Открытие соревнований состоится 19 июня в 15:00.
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
19 июня
09:00–15:00 — Первые состязания
15:00–16:00 — Торжественная церемония открытия
16:00–21:00 — Продолжение соревнований
20 июня
09:00–21:00 — Отборочные этапы
21 июня
09:00–18:00 — Соревнования
22 июня
09:00–11:00 — Церемония награждения
11:00–18:00 — Финальные поединки
18:00–19:00 — Церемония закрытия
Вход на все дни соревнований свободный.
Возрастное ограничение 6+
Фото: Номер один