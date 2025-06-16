Спорт 16.06.2025 в 17:45

В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии

С 19 по 22 июня в столице Бурятии пройдут международные соревнования по спортивному метанию ножа
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Текст: Служба информации "Номер один"
В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии

В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии. С 19 по 22 июня в столице Бурятии в Региональном центре единоборств «Патриот» пройдут международные соревнования по спортивному метанию ножа «Чемпионы Азии» (возрастное ограничение 6+).

Открытие соревнований состоится 19 июня в 15:00.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:

19 июня
09:00–15:00 — Первые состязания
15:00–16:00 — Торжественная церемония открытия
16:00–21:00 — Продолжение соревнований

20 июня
09:00–21:00 — Отборочные этапы

21 июня
09:00–18:00 — Соревнования

22 июня
09:00–11:00 — Церемония награждения
11:00–18:00 — Финальные поединки
18:00–19:00 — Церемония закрытия

Вход на все дни соревнований свободный.

Возрастное ограничение 6+

 

Фото: Номер один

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