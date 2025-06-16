В Улан-Удэ соберутся самые меткие спортсмены Азии. С 19 по 22 июня в столице Бурятии в Региональном центре единоборств «Патриот» пройдут международные соревнования по спортивному метанию ножа «Чемпионы Азии» (возрастное ограничение 6+).

Открытие соревнований состоится 19 июня в 15:00.

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:



19 июня

09:00–15:00 — Первые состязания

15:00–16:00 — Торжественная церемония открытия

16:00–21:00 — Продолжение соревнований



20 июня

09:00–21:00 — Отборочные этапы



21 июня

09:00–18:00 — Соревнования



22 июня

09:00–11:00 — Церемония награждения

11:00–18:00 — Финальные поединки

18:00–19:00 — Церемония закрытия



Вход на все дни соревнований свободный.

Возрастное ограничение 6+

Фото: Номер один