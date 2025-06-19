Спорт 19.06.2025 в 11:17

Спортсменка из Бурятии стала бронзовым призером на Кубке России по дартсу

В соревнованиях приняло участие 40 спортсменов из 8 регионов страны
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсменка из Бурятии стала бронзовым призером на Кубке России по дартсу

Спортсменка из Бурятии стала бронзовым призером на Кубке России по спорту лиц с поражением ОДА в дисциплине «дартс». Кубок проходил в Красноярске с 8 по 11 июня. В соревнованиях приняло участие 40 спортсменов из 8 регионов страны

Республику Бурятия представили кандидаты в мастера спорта России Сергей Петров и Людмила Занабадарова.

- Людмила Занабадарова завоевала бронзовую медаль в дисциплине «дартс - одиночный разряд»! Кроме того, она показала отличные результаты в других дисциплинах: 6 место заняла в дисциплине «дартс-большой раунд», 8 место в дисциплине «дартс-сектор 20». Поздравляем с заслуженными наградами! Благодарим за участие! – поздравили в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт РБ

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ЗУРХАЙ
с 18 по 24 июня

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