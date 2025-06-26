Спорт 26.06.2025 в 15:32
Две борицы из Бурятии вышли в финал чемпионата России
Финальные поединки состоятся в Москве
Текст: Елена Кокорина
Две борицы из Бурятии – Жаргалма Цыремпилова и Ульяна Тукуренова – вышли в финал чемпионата России. Он проходит 25-26 июня в Москве.
Об участии наших спортсменок в финальных поединках сообщили в Федерация спортивной борьбы Бурятии. Решающие бои пройдут сегодня, в 13:00 по московскому времени.
- Жаргалма Цыремпилова будет бороться в весе до 57 кг со спортсменкой из Красноярского края Ольгой Хорошавцевой. Ульяна Тукуренова в весе до 59 кг встретится с Анастасией Сидельниковой из Кемерово.
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Возрастное ограничение 6+
Фото: ТГ-канал Федерации спортивной борьбы Бурятии