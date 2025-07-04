Спорт 04.07.2025 в 12:10

Юный спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером России по боксу

Победу он одержал в Первенстве России по боксу среди юношей 13-14 лет
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Текст: Служба информации "Номер один"
Юный спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером России по боксу

Юный спортсмен из Бурятии Анатолий Бальчугов стал бронзовым призером Первенства России по боксу среди юношей 13-14 лет. Первенство проходило с 22 июня по 2 июля в Сыктывкаре (Республика Коми).

- На первенстве Анатолий провёл четыре боя. В предварительных поединках одержал уверенные победы над представителями Пензенской и Псковской областей. За выход в финал бурятский спортсмен одержал досрочную победу с явным преимуществом в третьем раунде над соперником из Московской области, - рассказали в минспорта Бурятии.

В полуфинале Анатолий встретился с победителем Первенства России из Республики Северная Осетия-Алания. Анатолий продемонстрировал отличную подготовку, став обладателем бронзовой медали и войдя в состав сборной команды страны.

- Поздравляем Анатолия и его тренера Жаргала Тасарунова с высоким достижением, желаем дальнейших успехов ! – поздравили в минспорта Бурятии.

 

Фото: Минспорта Бурятии

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