В улан-удэнском аэропорту встретили чемпионку по спортивной борьбе

Сегодня в аэропорту «Байкал» состоялась теплая и радостная встреча бронзовой медалистки Должон Цынгуевой. Должон Цынгуева вернулась из Италии, где выступила на первенстве Европы U-20 по спортивной борьбе, завоевав почетное 3 место.

- Огромная благодарность тренерам Вандану Базарову и Бадме Базарову за их профессионализм и преданность делу! Поздравляем с блестящим выступлением и желаем новых ярких побед! – поздравили в минспорта Бурятии.

Напомним, что первенство Европы U-20 по спортивной борьбе проходило в Каорле (Италия) с 30 июня по 6 июля.

Фото: минспорт Бурятии