Спорт 07.07.2025 в 11:33
В улан-удэнском аэропорту встретили чемпионку по спортивной борьбе
Она завоевала третье место на Первенстве Европы
Сегодня в аэропорту «Байкал» состоялась теплая и радостная встреча бронзовой медалистки Должон Цынгуевой. Должон Цынгуева вернулась из Италии, где выступила на первенстве Европы U-20 по спортивной борьбе, завоевав почетное 3 место.
- Огромная благодарность тренерам Вандану Базарову и Бадме Базарову за их профессионализм и преданность делу! Поздравляем с блестящим выступлением и желаем новых ярких побед! – поздравили в минспорта Бурятии.
Напомним, что первенство Европы U-20 по спортивной борьбе проходило в Каорле (Италия) с 30 июня по 6 июля.
Фото: минспорт Бурятии