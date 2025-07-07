Спорт 07.07.2025 в 11:33

В улан-удэнском аэропорту встретили чемпионку по спортивной борьбе

Она завоевала третье место на Первенстве Европы
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Текст: Служба информации "Номер один"
В улан-удэнском аэропорту встретили чемпионку по спортивной борьбе

Сегодня в аэропорту «Байкал» состоялась теплая и радостная встреча бронзовой медалистки Должон Цынгуевой. Должон Цынгуева вернулась из Италии, где выступила на первенстве Европы U-20 по спортивной борьбе, завоевав почетное 3 место.

- Огромная благодарность тренерам Вандану Базарову и Бадме Базарову за их профессионализм и преданность делу! Поздравляем с блестящим выступлением и желаем новых ярких побед! – поздравили в минспорта Бурятии.

Напомним, что первенство Европы U-20 по спортивной борьбе проходило в Каорле (Италия) с 30 июня по 6 июля.

 

Фото: минспорт Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 2 по 8 июля

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