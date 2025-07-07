Ветераны СВО из Бурятии приняли участие во всероссийских соревнованиях по армрестлингу

С 4 по 7 июля в г. Гатчина Ленинградской области прошли соревнования среди участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата — «Кубок Отечества».

- Бурятию достойно представили — Зорик Зыгбин (до 80 кг) и Артем Петров (свыше 90 кг). Призовые места взять не удалось, но удалось получить наслаждение от борьбы и зарядиться положительной энергией соревнований. Будем больше работать и совершенствоваться. Итог –хорошие эмоции, новые знакомства и соревновательный опыт. Поддержим наших ветеранов и пожелаем дальнейших успехов и новых побед! – сказал Зорик Зыгбин.

Для ребят соревнования стали возможностью показать свои навыки и обменяться опытом с другими участниками.

Фото: правительство Бурятии