Спорт 07.07.2025 в 17:22

Ветераны СВО из Бурятии приняли участие во всероссийских соревнованиях по армрестлингу

Они прошли с 4 по 7 июля в Ленинградской области
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Текст: Служба информации "Номер один"
Ветераны СВО из Бурятии приняли участие во всероссийских соревнованиях по армрестлингу

С 4 по 7 июля в г. Гатчина Ленинградской области прошли соревнования среди участников специальной военной операции с поражением опорно-двигательного аппарата — «Кубок Отечества».

- Бурятию достойно представили — Зорик Зыгбин (до 80 кг) и Артем Петров (свыше 90 кг). Призовые места взять не удалось, но удалось получить наслаждение от борьбы и зарядиться положительной энергией соревнований. Будем больше работать и совершенствоваться. Итог –хорошие эмоции, новые знакомства и соревновательный опыт. Поддержим наших ветеранов и пожелаем дальнейших успехов и новых побед! – сказал Зорик Зыгбин.

Для ребят соревнования стали возможностью показать свои навыки и обменяться опытом с другими участниками.

 

Фото: правительство Бурятии

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