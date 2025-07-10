Спортсмен из Бурятии стал бронзовым призером Всероссийской гонки в Чите

Спортсмен из Бурятии Алексей Купцов стал бронзовым призером Всероссийской гонки в Чите. Соревнования прошли со 2 по 7 июля в Чите на шоссе памяти заслуженного тренера СССР Ю.П. Кошевого.

- Алексей Купцов, представлявший нашу Республику, показал хорошие результаты: 3 место на первом и третьем этапах групповой гонки и 4 место в общем зачете по итогу всех четырех этапов. Поздравляем Алексея с отличным выступлением и желаем ему новых рекордов и побед! – сообщили в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт Бурятии