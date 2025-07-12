Команда из Бурятии выиграла «Кубок Защитников Отечества»

На «Кубке Защитников Отечества» команда показала высокое мастерство и достойно представила республику.По итогам финальных игр:1 место — Бурятия;2 место — Забайкальский край;3 место — Якутия.В очередной раз наши спортсмены доказали, что они лучшие в своем деле. А золото — результат большой работы, упорства и командного духа.Чемпионов тренирует бессменный тренер — Олег Тонкопрядченко.Фото: пресс-служба правительства Бурятии