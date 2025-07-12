Спорт 12.07.2025 в 16:50

Команда из Бурятии выиграла «Кубок Защитников Отечества»

Республиканская сборная ветеранов СВО по волейболу сидя — чемпионы ДФО
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Текст: Станислав Сергеев
Команда из Бурятии выиграла «Кубок Защитников Отечества»
На «Кубке Защитников Отечества» команда показала высокое мастерство и достойно представила республику. 

По итогам финальных игр: 


1 место — Бурятия;


2 место — Забайкальский край;


3 место — Якутия. 


В очередной раз наши спортсмены доказали, что они лучшие в своем деле. А золото — результат большой работы, упорства и командного духа.


Чемпионов тренирует бессменный тренер — Олег Тонкопрядченко.


Фото: пресс-служба правительства Бурятии

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