Спорт 13.07.2025 в 19:06

Баир Батлаев стал победителем международного турнира в Таджикистане

Сборная России заняла первое общекомандное место, и весомый вклад в победу внёс Баир Батлаев
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Текст: Служба информации "Номер один"
Баир Батлаев стал победителем международного турнира в Таджикистане

В Худжанде (Таджикистан) завершился международный турнир по боксу, посвящённый Дню национального Единства и памяти мастера спорта Азимжона Тошева. Сборная России заняла первое общекомандное место, и весомый вклад в победу внёс Баир Батлаев, ставший победителем турнира в весовой категории до 51 кг.

За четыре дня Баир провёл 4 блестящих боя. В предварительном поединке он досрочно победил опытного узбекского спортсмена Камронбека Маннобова.

В четверть финале он уверенно одолел чемпиона Казахстана Нурсултана Нуридинова. В полуфинале бой снова закончился досрочно - победа над представителем Таджикистана Сунатуллой Куловым.

- В финале Баир Батлаев уверенно одержал победу над Мехрочем Суфияновым из Таджикистана Поздравляем тренеров — Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова — с этим результатом! Желаем дальнейших громких побед и покорения новых вершин! - сообщили в минспорта Бурятии.

 

Фото: минспорт Бурятии

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