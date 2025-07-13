Баир Батлаев стал победителем международного турнира в Таджикистане

В Худжанде (Таджикистан) завершился международный турнир по боксу, посвящённый Дню национального Единства и памяти мастера спорта Азимжона Тошева. Сборная России заняла первое общекомандное место, и весомый вклад в победу внёс Баир Батлаев, ставший победителем турнира в весовой категории до 51 кг.

За четыре дня Баир провёл 4 блестящих боя. В предварительном поединке он досрочно победил опытного узбекского спортсмена Камронбека Маннобова.

В четверть финале он уверенно одолел чемпиона Казахстана Нурсултана Нуридинова. В полуфинале бой снова закончился досрочно - победа над представителем Таджикистана Сунатуллой Куловым.

- В финале Баир Батлаев уверенно одержал победу над Мехрочем Суфияновым из Таджикистана Поздравляем тренеров — Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова — с этим результатом! Желаем дальнейших громких побед и покорения новых вершин! - сообщили в минспорта Бурятии.

Фото: минспорт Бурятии