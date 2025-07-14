В Бурятии стартовал ралли-марафон «Шёлковый путь»

В Бурятии стартовал 15-й международный ралли-марафон «Шёлковый путь» (возрастное ограничение 16+). Сегодня в Селенгинском районе проходит третий этап международного ралли. Он уже собрал любителей экстрима и энергии.

- Очень красиво у вас, – отмечают спортсмены, прибывшие в республику.

Для региона это уже второй опыт участия в одном из крупнейших международных автоспортивных проектов. Впервые «Шёлковый путь» прошел в Бурятии в 2019 году.

Сегодня на финише более 100 участников из 23 городов России, Беларуси, Туркмении. Их ожидает 11 этапов и маршрут почти в 5000 км.

В селе Харгана развернута официальная зрительская зона, где все желающие смогут наблюдать за финишем гоночных экипажей. Здесь же проходит специальная культурная и спортивная программа для зрителей, включающая выступления творческих коллективов и фестиваль национальных видов спорта (6+).

Напомним, общая протяжённость маршрута ралли составит 4811,58 км. Он проходит по территории России и Монголии, соединяя берега Байкала, монгольские степи, пустыню Гоби и горы Алтая.

Завершится гонка 22 июля в Горно-Алтайске.

Маршрут ралли: Иркутск – Байкальск – Бабушкин – Харгана – Улан-Удэ – Улан-Батор – Горно-Алтайск.

Возрастное ограничение 16+

Фото: скриншот видео, правительство Бурятии