Спорт 14.07.2025 в 17:13

Николай Вербицкий из Бурятии стал серебряным призёром Кубка сильнейших спортсменов

Соревнования легкоатлетов прошли 12-13 июля в Беларуси
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Текст: Служба информации "Номер один"
Николай Вербицкий из Бурятии стал серебряным призёром Кубка сильнейших спортсменов

12–13 июля в Бресте (Республика Беларусь) состоялся международный турнир «Кубок сильнейших спортсменов», объединивший ведущих легкоатлетов России и Беларуси.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, в том числе призёры чемпионатов мира и Европы.

- Успешно выступили спортсмены из Бурятии. Николай Вербицкий завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров, показав результат 1:46.54. Роман Троценко занял 4 место на дистанции 5000 метров с результатом 14:17.28 Поздравляем наших спортсменов с достойными результатами и желаем дальнейших успехов на всероссийских и международных стартах! – сообщили в минспорта Бурятии.

Оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки Республики Бурятия.

 

Фото: минспорта Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 9 по 15 июля

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