Николай Вербицкий из Бурятии стал серебряным призёром Кубка сильнейших спортсменов

12–13 июля в Бресте (Республика Беларусь) состоялся международный турнир «Кубок сильнейших спортсменов», объединивший ведущих легкоатлетов России и Беларуси.

В соревнованиях приняли участие около 300 спортсменов, в том числе призёры чемпионатов мира и Европы.

- Успешно выступили спортсмены из Бурятии. Николай Вербицкий завоевал серебряную медаль в беге на 800 метров, показав результат 1:46.54. Роман Троценко занял 4 место на дистанции 5000 метров с результатом 14:17.28 Поздравляем наших спортсменов с достойными результатами и желаем дальнейших успехов на всероссийских и международных стартах! – сообщили в минспорта Бурятии.

Оба спортсмена представляют Центр спортивной подготовки Республики Бурятия.

Фото: минспорта Бурятии