Спорт 15.07.2025 в 12:39

Спортсмен из Бурятии стал серебряным призером Юношеской лиги России по пулевой стрельбе

За награды борются 450 спортсменов из 37 регионов России и Беларуси
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Текст: Служба информации "Номер один"
Спортсмен из Бурятии стал серебряным призером Юношеской лиги России по пулевой стрельбе

Спортсмен из Бурятии завоевал серебро Юношеской лиги России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 9 по 18 июля в селе Игнатово Московской области. За награды борются 450 спортсменов из 37 регионов России и Беларуси.

- Жаргал Цыденишиев занял второе место в олимпийской дисциплине ПП-60 (стрельба из пневматического пистолета). Подготовил спортсмена тренер РСШОР Александр Степанов. Поздравляем Жаргала Цыденишиева и его тренера с отличным результатом и желаем новых спортивных побед! – сообщили в минспорта Бурятии.

В программе соревнований - 20 видов упражнений с пневматическим и малокалиберным оружием.

 

Фото: минспорт Бурятии

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ЗУРХАЙ
с 16 по 22 июля

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