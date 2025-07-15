Спортсмен из Бурятии стал серебряным призером Юношеской лиги России по пулевой стрельбе

Спортсмен из Бурятии завоевал серебро Юношеской лиги России по пулевой стрельбе. Соревнования проходят с 9 по 18 июля в селе Игнатово Московской области. За награды борются 450 спортсменов из 37 регионов России и Беларуси.

- Жаргал Цыденишиев занял второе место в олимпийской дисциплине ПП-60 (стрельба из пневматического пистолета). Подготовил спортсмена тренер РСШОР Александр Степанов. Поздравляем Жаргала Цыденишиева и его тренера с отличным результатом и желаем новых спортивных побед! – сообщили в минспорта Бурятии.

В программе соревнований - 20 видов упражнений с пневматическим и малокалиберным оружием.

Фото: минспорт Бурятии