Борцовский турнир памяти Юрия Власко пройдет в Улан-Удэ

С 14 по 17 августа в Улан-Удэ пройдет Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Как сообщили в министерстве спорта РБ, оно будет посвящено памяти Юрия Власко — мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона Европы и обладателя Кубка России.14 августа, четверг11:00–19:00 — Квалификационные схватки (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)19:00–20:30 — Полуфиналы (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)15 августа, пятница11:00–18:00 — Утешительные встречи (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)11:00–18:00 — Квалификационные схватки (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)18:00–18:45 — Торжественное открытие19:00–20:00 — Полуфиналы (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)20:00–22:30 — Финалы (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)16 августа, суббота11:00–14:00 — Утешительные встречи (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)14:00–16:30 — Финалы (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)Место проведения: ФСК города Улан-Удэ.«Приглашаем всех любителей борьбы поддержать сильнейших юниоров страны и отдать дань памяти выдающемуся борцу — Юрию Власко», - обратились к жителям республики в министерстве спорта.Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.Возрастное ограничение: 6+