Спорт 23.07.2025 в 14:46

Борцовский турнир памяти Юрия Власко пройдет в Улан-Удэ

Соревнования будут идти три дня
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Текст: Андрей Константинов
Борцовский турнир памяти Юрия Власко пройдет в Улан-Удэ
С 14 по 17 августа в Улан-Удэ пройдет Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Как сообщили в министерстве спорта РБ, оно будет посвящено памяти Юрия Власко — мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона Европы и обладателя Кубка России.

Программа соревнований:

14 августа, четверг

11:00–19:00 — Квалификационные схватки (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)
19:00–20:30 — Полуфиналы (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)

15 августа, пятница

11:00–18:00 — Утешительные встречи (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)
11:00–18:00 — Квалификационные схватки (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)
18:00–18:45 — Торжественное открытие 
19:00–20:00 — Полуфиналы (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)
20:00–22:30 — Финалы (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг)

16 августа, суббота

11:00–14:00 — Утешительные встречи (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)
14:00–16:30 — Финалы (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг)

Место проведения: ФСК города Улан-Удэ.

«Приглашаем всех любителей борьбы поддержать сильнейших юниоров страны и отдать дань памяти выдающемуся борцу — Юрию Власко», - обратились к жителям республики в министерстве спорта.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+
Теги
борьба

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