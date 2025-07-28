Маленькая девочка из Бурятии стала чемпионкой мира по тхэквондо

Дари Бадмаева из Бурятии стала чемпионкой мира по тхэквондо. Юная спортсменка завоевала золото на первенстве мира в Объединенных Арабских Эмиратах в спарринге, а также заняла второе место в дисциплине Хьенг (Тули), сообщили в группе Закаменской ЦРБ.

Невероятный успех на Международных соревнованиях по тхэквондо ГТФ в Аль-Айне с 22 по 27 июля, ждал и других спортсменов из нашей республики. Бурятские тхэквондисты в составе сборной России блистали на Чемпионате и Первенстве мира и фестивале цветных поясов, собрав целых 10 медалей.

- Всего в турнире приняли участие 600 спортсменов из 25 стран мира. Наша команда из 5 человек под руководством опытных тренеров Олеси Коршуновой и Геннадия Карнышева показала высокий класс и привезла домой 5 золотых наград! В Бурятии появился первый в истории чемпион Первенства мира по тхэквондо ГТФ – Арсалан Николаев, победивший в программе личный хьенг. Настоящим триумфатором стал Эрдэни Дашинимаев, завоевавший сразу три золотые медали! Также золото в дисциплинах спарринг и личный хьенг взяла Дари Бадмаева, - сообщают в минспорта республики.

Совсем немного не хватило до золота Жаргалу Гармаеву (50 кг) и Агвану Доржиеву (до 55 кг) в дисциплинах спарринг и стоп-бол, поэтому они стали серебряными призерами.

Поздравляем наших спортсменов с потрясающим результатом.

Фото: Минспорт Бурятии