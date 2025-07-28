9 августа в Бурятии из-за марафона перекроют трассу «Улан-Удэ – Курумкан»

7-9 августа в республике пройдет шестой международный марафон «Чистый Байкал». Соберутся бегуны из более чем 30 регионов России, а также из КНР, Монголии, Казахстана и других мест.

Будет пять дистанций – марафон, полумарафон, 10 км, 3 км и командная эстафета из шести этапов. Отметим, что на дистанцию 3 км регистрация участников уже давно закрыта. Там набралось 100 взрослых бегунов и 400 несовершеннолетних. Активно идет к концу регистрация на 10-километровую дистанцию. Но на эстафету команд записалось пока маловато...

Все финишеры «Чистого Байкала» получат памятную медаль. Их сделано 1500 штук. 7-8 августа состоится регистрация прибывших участников и акция по уборке берега Байкала. Забеги близ села Максимиха намечены на 9 августа. Местная трасса будет закрыта для движения транспорта на Курумкан (216-227 км) с 8 часов утра до примерно 15 часов дня.

Фото: Номер один