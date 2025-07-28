Спорт 28.07.2025 в 13:56

Жители Бурятии присоединились к международной факельной эстафете «Бег гармонии»

Эстафетный огонь встретили в Клюевке
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Текст: Карина Перова
Жители Бурятии присоединились к международной факельной эстафете «Бег гармонии»
В Бурятии любители бега, представители ФСК «Маяк» города Бабушкин 27 и 28 июля присоединились к международной факельной эстафете «Бег гармонии» (6+) этапа Красноярск – Владивосток.

В эстафете участвуют волонтёры из разных регионов и городов России, ежедневно пробегая по 120 км. Участники по очереди несут зажжённый факел, символ массового спорта, передавая из рук в руки всем присоединяющимся любителям и желающим по маршруту следования. Так, в Кабанском районе эстафетный огонь встретили в Клюевке.

«Часть пути предложили пробежать не по федеральной трассе, а вдоль берега Байкала, мимо Святого ключика до речки Мысовки. Шикарные виды, живописная природа, Байкал, общение и эмоции! Волонтёрам «Бега гармонии» все очень понравилось», - рассказала представительница ФСК «Маяк».

Окончание дистанции пробежали по городу от моста до нового Центра культурного развития, где с караваем и добрыми словами встречали гостей и спортсменов работники культуры Бабушкинского ИКЦ и глава администрации города.

Фото: ТГ-канал ФСК «Маяк» г. Бабушкин
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с 23 по 29 июля

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