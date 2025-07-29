Бурятия блеснула на чемпионате России среди ветеранов «МАСТЕРС»

В Санкт-Петербурге с 25 по 27 июля проходил чемпионат России среди ветеранов «МАСТЕРС». Бурятию достойно представили девять спортсменов, завоевав медали в различных возрастных категориях.«Золото» завоевали Сергей Прохоров (10-борье), Светлана Кириллова (спортивная ходьба 5000 м и 10000 м), Ирина Иванова (бег 100 м, прыжок в длину, эстафетный бег 4×100 м) и Должин Жаб Цыдыпылова (эстафетный бег 4×100 м).Серебряными призерами стали Аральжин Арданов (бег 800 м), Ирина Иванова (бег 200 м) и Татьяна Секерина (бег 10 000 м). А обладателями бронзовых наград стали Аральжин Арданов (бег 400 м), Сергей Викулин (толкание ядра) и Должин Жаб Цыдыпылова (бег 5000 м и 10 000 м).Кроме того, мужская эстафетная команда 4×100 м победила в эстафетном беге. В ее состав вошли: Сергей Викулин, Лев Шапхаев, Чингиз Шагдаров и Сергей Прохоров.Фото: минспорта Бурятии