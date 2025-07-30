Лучники Бурятии завоевали серебряные награды чемпионата России

Во Владивостоке с 20 по 26 июля проходил чемпионат России по стрельбе из лука. В состязаниях приняли участие 190 спортсменов из 28 регионов.Лучники из Бурятии стали серебряными призерами, рассказали в региональном Центре спортивной подготовки.Так, второе место в личном первенстве заняла Инна Степанова (женщины: классический лук). Также серебряную награду удалось получить в командном первенстве. Это заслуга Эрдэма Цыдыпова и Светланы Гомбоевой (классический лук: смешанные команды).Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии