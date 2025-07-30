Спорт 30.07.2025 в 09:13

Лучники Бурятии завоевали серебряные награды чемпионата России

Состязания проходили во Владивостоке
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Текст: Карина Перова
Лучники Бурятии завоевали серебряные награды чемпионата России
Во Владивостоке с 20 по 26 июля проходил чемпионат России по стрельбе из лука. В состязаниях приняли участие 190 спортсменов из 28 регионов.

Лучники из Бурятии стали серебряными призерами, рассказали в региональном Центре спортивной подготовки.

Так, второе место в личном первенстве заняла Инна Степанова (женщины: классический лук). Также серебряную награду удалось получить в командном первенстве. Это заслуга Эрдэма Цыдыпова и Светланы Гомбоевой (классический лук: смешанные команды).

Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии
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стрельба из лука чемпионат России

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ЗУРХАЙ
с 30 июля по 5 августа

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