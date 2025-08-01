Спорт 01.08.2025 в 15:58

В Бурятии отберут борцов для участия в Первенстве мира

Оно пройдет в конце октября в Сербии
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Текст: Андрей Константинов
В Бурятии отберут борцов для участия в Первенстве мира
С 14 по 16 августа в Физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ пройдет Первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Оно будет посвящено памяти Юрия Власко — мастера спорта международного класса, двукратного чемпиона Европы и обладателя Кубка России.

Как сообщили в министерстве спорта Бурятии, участие в соревнованиях уже подтвердили представители 30 регионов России. На коврах Первенства сойдутся как молодые дарования, только набирающие соревновательный опыт, так и титулованные борцы. Всего за три дня Первенства России участники разыграют 10 комплектов наград.

В рамках Первенства страны пройдет отбор в национальную сборную, которая примет участие в Первенстве мира по борьбе среди юниоров. Эти соревнования пройдут 20–26 октября в Сербии.

Программа соревнований Первенства России:

14 августа, четверг

11:00–19:00 — Квалификационные схватки (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг);
19:00–20:30 — Полуфиналы (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг).

15 августа, пятница

11:00–18:00 — Утешительные встречи (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг);
11:00–18:00 — Квалификационные схватки (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг);
18:00–18:45 — Торжественное открытие;
19:00–20:00 — Полуфиналы (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг);
20:00–22:30 — Финалы (в/к: 57, 65, 74, 86, 97 кг).

16 августа, суббота

11:00–14:00 — Утешительные встречи (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг);
14:00–16:30 — Финалы (в/к: 61, 70, 79, 92, 125 кг).

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение: 6+
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борьба

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