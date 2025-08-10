Спорт 10.08.2025 в 11:00

В марафоне «Чистый Байкал» в Бурятии состязались 1500 спортсменов

В забеге участвовал даже трехмесячный малыш
Текст: Карина Перова

Фото: минспорта Бурятии
Накануне в селе Максимиха Баргузинского района Бурятии прошел международный марафон «Чистый Байкал» (0+). В состязаниях участвовали 1 500 спортсменов из семи стран и 29 регионов России.

Абсолютным чемпионом соревнований стал мастер спорта России по лыжным гонкам из Бурятии Александр Канцебура. Он выиграл золото с результатом 2.27.34. А абсолютную победу в марафоне среди женщин завоевала Екатерина Лукашева с результатом 3.17.15.



В забеге участвовал даже трехмесячный малыш – коляску катил его отец. А рядом бежала девушка с собакой. Примечательно, что марафон состоялся в День физкультурника.
марафон Чистый Байкал Максимиха



