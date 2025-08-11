Спорт 11.08.2025 в 10:55

Лучники Бурятии настреляли четыре медали чемпионата России

Спортсмены завоевали два золота и два серебра
Текст: Карина Перова
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии
В Санкт-Петербурге с 4 по 9 августа проходил чемпионат России по стрельбе из лука. Сборная Бурятии показала на состязаниях достойный результат – лучники завоевали два «золота» и столько же «серебра».

В личном первенстве (блочный лук) чемпионкой стала Диана Ошорова. Светлана Гомбоева стала второй в стрельбе из классического лука. А Инна Степанова (классический лук) и Сергей Шенхоров (блочный лук) заняли четвертые места.

В командном первенстве мужчины принесли «золото» в блочном луке. В состав команды вошли Сергей Шенхоров, Бэлигто Сабкеев и Руслан Серебряков. А общие усилия Сергея Цыренова, Эрдэма Цыдыпова и Цырена Балтакова позволили добыть «серебро» в классическом луке.
чемпионат России стрельба из лука

