Спорт 11.08.2025 в 12:25

На борцовском первенстве России в Улан-Удэ разыграют 1,5 млн рублей призовых

За них сразятся более 300 борцов
Текст: Петр Санжиев
На борцовском первенстве России в Улан-Удэ разыграют 1,5 млн рублей призовых
Фото: Пётр Санжиев
В улан-удэнском ФСК пройдет традиционное первенство России по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет. Оно посвящено памяти Юрия Власко. Это отбор на первенство мира в Сербии. Юрий Власко был талантливым бурятским борцом, мастером спорта международного класса, двукратным чемпионом Европы, обладателем Кубка России.

Соревнования состоятся с 14 по 16 августа. Открытие будет 15 августа в 18 часов. Состязания пройдут в десяти весовых категориях. Самая внушительная команда приедет из Дагестана – 60 спортсменов. Вторая по численности – команда Бурятии, 50 борцов. Всего соберутся команды из 33 регионов. Среди них Якутия, Иркутская область, Красноярский край, Тыва, Москва и др.

Организаторы подготовили медали, пояса победителей. За первое место предусмотрен денежный приз в 50 тыс. рублей. Тренеру победителя 20 тыс. рублей. За второе и третье место в категории борцам тоже будет денежное вознаграждение. Обслуживать первенство России будут порядка 50 судей.

Команда республики хорошо подготовилась, сначала прошли 20-дневные сборы в Окинском районе, затем тренировки в Улан-Удэ. Ожидается, что в весе 61 и 74 кг бурятские борцы могут завоевать золотые медали первенства. Вообще, будут бороться все молодые лидеры бурятской вольной борьбы – братья Александр и Федор Балтуевы, Тамир Ешинимаев и др.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
