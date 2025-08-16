Спорт 16.08.2025 в 13:41

Серебро и почти бронза

Борцы Александр Балтуев и Тумэн Бодиев ярко выступили на первенстве России
Текст: Макар Захаров
«Номер один»

Александр Балтуев вышел в финал первенства России по вольной борьбе памяти Юрия Власко, но в решающей схватке уступил представителю Чечни Магомеду Байтукаеву, завоевав серебряную медаль.

Еще один наш земляк, Тумэн Бодиев (весовая категория до 74 кг), боролся за третье место, однако в упорном поединке проиграл Дмитрию Будажапову из Иркутской области.

Несмотря на отсутствие золота, выступление бурятских борцов на первенстве России можно считать успешным. Серебро Александра Балтуева и достойная борьба Тумэна Бодиева подтвердили высокий уровень подготовки спортсменов республики. Эти результаты вселяют уверенность, что в следующий раз они смогут подняться еще выше на пьедестал почета.

