Спорт 16.08.2025 в 14:51

Российские пловцы установили мировой рекорд, переплыв Байкал

Команда из 11 спортсменов успешно преодолела 620 км
Текст: Макар Захаров
Российские пловцы установили мировой рекорд, переплыв Байкал
Команда спортсменов из разных регионов нашей страны успешно преодолела 620 км по озеру Байкал, стартовав в Северобайкальске и финишировав в Слюдянке.

Маршрут проходил вдоль западного берега, а температура воды не превышала +10°C - холоднее, чем в водопроводе зимой!

Пловцы сменяли друг друга каждые 30 минут, проведя в ледяной воде в общей сложности 193 часа 25 минут.

Их достижение было официально признано мировым рекордом экспертами Международного движения «Сильнейшая нация мира» на основании видеоматериалов и данных заплыва.

Этот рекорд не только демонстрирует силу и выносливость спортсменов, но и вновь привлекает внимание к уникальной природе Байкала.

 

