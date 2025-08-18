Спорт 18.08.2025 в 16:19

Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере

Они настреляли пять медалей
A- A+
Текст: Карина Перова
Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере
Фото: минспорта Бурятии
В Санкт-Петербурге с 9 по 14 августа проходили международные соревнования «Neva arrow’s» по стрельбе из лука. На состязаниях блеснули лучники из Бурятии.

Спортсмены завоевали пять медалей в командном и личном первенствах – одно «золото», два «серебра» и столько же бронзовых наград.

В личном первенстве серебряным призером среди мужчин в блочном луке стал Руслан Серебряков, а бронзовым – Александр Калгин. Светлана Гомбоева завоевала бронзу среди женщин в классическом луке. А Эрдэм Цыдыпов занял 4-е место среди мужчин в классическом луке.

Кроме того, Светлана Гомбоева взяла две награды в командном первенстве: «золото» в составе сборной России среди женщин в классическом луке и «серебро» в составе сборной страны в смешанных командах.
Теги
лучники Санкт-Петербург Neva arrow’s

Все новости

В Улан-Удэ взыскали более 336 тысяч рублей за незаконную расклейку объявлений
18.08.2025 в 16:33
Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере
18.08.2025 в 16:19
В Бурятии один омуль теперь стоит 7280 рублей
18.08.2025 в 16:11
Пятиклассник из Бурятии развёл птицеферму
18.08.2025 в 15:49
В Улан-Удэ пьяный водитель пытался прикрыться матерью
18.08.2025 в 15:44
В Бурятии будет то тепло, то прохладно
18.08.2025 в 15:18
В двух районах Бурятии продолжают искать пропавших рыбаков
18.08.2025 в 14:49
В Улан-Удэ движение на улице Борсоева вернули в прежнее русло
18.08.2025 в 14:47
Пьяного авиапассажира в Улан-Удэ пришлось снимать с самолета
18.08.2025 в 14:43
Житель Улан-Удэ продал за полмиллиона арендованную машину
18.08.2025 в 13:33
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Российские пловцы установили мировой рекорд, переплыв Байкал
Команда из 11 спортсменов успешно преодолела 620 км
16.08.2025 в 14:51
Серебро и почти бронза
Борцы Александр Балтуев и Тумэн Бодиев ярко выступили на первенстве России
16.08.2025 в 13:41
На борцовском первенстве России в Улан-Удэ разыграют 1,5 млн рублей призовых
За них сразятся более 300 борцов
11.08.2025 в 12:25
Лучники Бурятии настреляли четыре медали чемпионата России
Спортсмены завоевали два золота и два серебра
11.08.2025 в 10:55
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru