Спорт 18.08.2025 в 16:19
Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере
Они настреляли пять медалей
Текст: Карина Перова
В Санкт-Петербурге с 9 по 14 августа проходили международные соревнования «Neva arrow’s» по стрельбе из лука. На состязаниях блеснули лучники из Бурятии.
Спортсмены завоевали пять медалей в командном и личном первенствах – одно «золото», два «серебра» и столько же бронзовых наград.
В личном первенстве серебряным призером среди мужчин в блочном луке стал Руслан Серебряков, а бронзовым – Александр Калгин. Светлана Гомбоева завоевала бронзу среди женщин в классическом луке. А Эрдэм Цыдыпов занял 4-е место среди мужчин в классическом луке.
Кроме того, Светлана Гомбоева взяла две награды в командном первенстве: «золото» в составе сборной России среди женщин в классическом луке и «серебро» в составе сборной страны в смешанных командах.
