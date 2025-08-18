Лучники из Бурятии блеснули на соревнованиях «Neva arrow’s» в Питере

В Санкт-Петербурге с 9 по 14 августа проходили международные соревнования «Neva arrow’s» по стрельбе из лука. На состязаниях блеснули лучники из Бурятии.Спортсмены завоевали пять медалей в командном и личном первенствах – одно «золото», два «серебра» и столько же бронзовых наград.В личном первенстве серебряным призером среди мужчин в блочном луке стал Руслан Серебряков, а бронзовым – Александр Калгин. Светлана Гомбоева завоевала бронзу среди женщин в классическом луке. А Эрдэм Цыдыпов занял 4-е место среди мужчин в классическом луке.Кроме того, Светлана Гомбоева взяла две награды в командном первенстве: «золото» в составе сборной России среди женщин в классическом луке и «серебро» в составе сборной страны в смешанных командах.