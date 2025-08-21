Спорт 21.08.2025 в 10:32

Спортсменка из Бурятии взяла «бронзу» первенства мира U-20 по борьбе

Награда досталась Должон Цынгуевой
Текст: Карина Перова
Фото: Федерация спортивной борьбы России
Спортсменка из Бурятии, 18-летняя Должон Цынгуева, стала бронзовым призером первенства мира U-20 по борьбе в весовой категории до 57 кг. Состязания проходят в Болгарии, в городе Самоков (6+).

Девушка уверенно дошла до 1/8 финала, но уступила сопернице из Индии. Тем не менее Должон не сдалась и получила шанс побороться за бронзу в утешительном раунде. В малом финале она должна была встретиться с японской спортсменкой, однако Совака Учида не смогла выйти на ковер из-за травмы. В результате «бронза» досталась бурятской борице.

«Я хотела все-таки биться за бронзовую медаль, получить соревновательный опыт на мировой арене», - призналась Должон Цынгуева.

Спортсменка является воспитанницей СШОР Nº 7. Ее тренируют Вандан Базаров и Бадма Базаров.

Возрастное ограничение 6+
Теги
Должон Цынгуева первенство мира борьба

