Баир Батлаев из Бурятии стал трехкратным чемпионом России по боксу

Накануне завершился XXXIV чемпионат России по боксу среди мужчин, который проходил в Екатеринбурге с 15 по 22 августа. По его итогам трехкратным чемпионом России стал спортсмен из Бурятии Баир Батлаев. В захватывающем финале в весовой категории до 51 кг он одержал победу над Расулом Салиевым.

- В бою я сделал всё, что требовалось. Соперник был отличный. Большое спасибо ему за бой. Это мой третий чемпионский титул. Оно далось тяжелее, чем предыдущие. Посвящаю победу всей Бурятии. Теперь буду готовиться к своему первому чемпионату мира, - приводят слова бурятского спортсмена в Федерации бокса России.

Баир Батлаев воспитанник АУ РБ ЦСП, тренируется под руководством Доржо Шаргакшанова и Алексея Сенотрусова, уточнили в минспорта республики.

Фото: минспорт Бурятии