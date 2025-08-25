Спорт 25.08.2025 в 16:43
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
Призером стала команда БГУ
Текст: Карина Перова
В Бердске с 22 по 24 августа состоялся чемпионат СФО и ДФО по мини-футболу среди женских команд.
В соревнованиях приняли участие семь команд из – Улан-Удэ, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Барнаула, Кызыла и Новосибирска.
Сборная Бурятского госуниверситета заняла второе место и получила право представлять регион на чемпионате России в Сочи, который пройдет в начале ноября (6+).
Спортсменок тренирует Андрей Атутов.
