Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО

В Бердске с 22 по 24 августа состоялся чемпионат СФО и ДФО по мини-футболу среди женских команд.В соревнованиях приняли участие семь команд из – Улан-Удэ, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Барнаула, Кызыла и Новосибирска.Сборная Бурятского госуниверситета заняла второе место и получила право представлять регион на чемпионате России в Сочи, который пройдет в начале ноября (6+).Спортсменок тренирует Андрей Атутов.