Спорт 25.08.2025 в 16:43

Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО

Призером стала команда БГУ
Текст: Карина Перова
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
Фото: минспорта Бурятии
В Бердске с 22 по 24 августа состоялся чемпионат СФО и ДФО по мини-футболу среди женских команд.

В соревнованиях приняли участие семь команд из – Улан-Удэ, Иркутска, Кемерово, Красноярска, Барнаула, Кызыла и Новосибирска.

Сборная Бурятского госуниверситета заняла второе место и получила право представлять регион на чемпионате России в Сочи, который пройдет в начале ноября (6+).

Спортсменок тренирует Андрей Атутов.
мини-футбол чемпионат СФО и ДФО БГУ

