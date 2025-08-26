Спорт 26.08.2025 в 17:35

Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России

Соревнования проходили в Екатеринбурге
Текст: Карина Перова
Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России
Фото: Центр спортивной подготовки Бурятии
С 22 по 24 августа в Екатеринбурге прошёл чемпионат России по карате. В последний день состоялись соревнования по дисциплине «ката» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и среди сидячих спортсменов.

Сборную Бурятии представляли три атлета. Они показали отличную подготовку и стали победителями и призерами по паракарате. Так, Алдар Гунсуев стал чемпионом в категории ЛИН 23. Егор Адеянов завоевал «бронзу» в категории ЛИН 21, а Владислав Шабалин занял третье место в категории ПОДА К40.

Параспортсменов тренирует Дмитрий Тубчинов.
