Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России

С 22 по 24 августа в Екатеринбурге прошёл чемпионат России по карате. В последний день состоялись соревнования по дисциплине «ката» среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями и среди сидячих спортсменов.Сборную Бурятии представляли три атлета. Они показали отличную подготовку и стали победителями и призерами по паракарате. Так, Алдар Гунсуев стал чемпионом в категории ЛИН 23. Егор Адеянов завоевал «бронзу» в категории ЛИН 21, а Владислав Шабалин занял третье место в категории ПОДА К40.Параспортсменов тренирует Дмитрий Тубчинов.