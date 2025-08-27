Спорт 27.08.2025 в 13:53

Иволгинские футболисты представят Бурятию на чемпионате России

Состязания пройдут в Сочи
A- A+
Текст: Карина Перова
Иволгинские футболисты представят Бурятию на чемпионате России
Фото: администрация Иволгинского района

Команда «Иволга-Ремстрой» из Бурятии выступит в финале чемпионата России по футболу 8х8. Состязания пройдут в октябре в Сочи (6+). Там соберутся сильнейшие футболисты.

Спортсмены из Иволгинского района получили путевку на всероссийский уровень после победы на региональном этапе. Они одолели команду БГУ со счетом 4:2.

«Это была настоящая битва характеров, в которой каждый игрок проявил невероятную силу воли, выдержку и мастерство. Соперник боролся до последней секунды, но наша команда доказала свое право на победу!», - прокомментировали в администрации Иволгинского района.

Возрастное ограничение 6+

Теги
футбол чемпионат России

Все новости

Евгений Кислов: «Апатит абсолютно безвредный»
27.08.2025 в 15:03
В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района
27.08.2025 в 14:46
«Хозяин все видел и молча ушел»
27.08.2025 в 14:43
Корейцы поищут в Монголии редкоземельные металлы
27.08.2025 в 14:25
В Бурятии разваливающийся барак может похоронить под собой 50 жильцов
27.08.2025 в 14:11
Иволгинские футболисты представят Бурятию на чемпионате России
27.08.2025 в 13:53
Уроки – долой! Потусил – и домой!
27.08.2025 в 13:26
Организация из Улан-Удэ вела незаконную деятельность на острове
27.08.2025 в 12:59
Мэрия Улан-Батора утеплит дома с помощью ООН
27.08.2025 в 12:54
В Бурятии растет число активных пенсионеров
27.08.2025 в 12:43
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России
Соревнования проходили в Екатеринбурге
26.08.2025 в 17:35
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
Призером стала команда БГУ
25.08.2025 в 16:43
В Улан-Удэ прилетел трехкратный чемпион России по боксу
Бурятского спортсмена встретили сегодня в аэропорту «Байкал»
25.08.2025 в 14:13
Баир Батлаев из Бурятии стал трехкратным чемпионом России по боксу
Теперь спортсмен готовится к чемпионату мира
23.08.2025 в 11:53
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru