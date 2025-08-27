Иволгинские футболисты представят Бурятию на чемпионате России

Команда «Иволга-Ремстрой» из Бурятии выступит в финале чемпионата России по футболу 8х8. Состязания пройдут в октябре в Сочи (6+). Там соберутся сильнейшие футболисты.

Спортсмены из Иволгинского района получили путевку на всероссийский уровень после победы на региональном этапе. Они одолели команду БГУ со счетом 4:2.

«Это была настоящая битва характеров, в которой каждый игрок проявил невероятную силу воли, выдержку и мастерство. Соперник боролся до последней секунды, но наша команда доказала свое право на победу!», - прокомментировали в администрации Иволгинского района.

Возрастное ограничение 6+