Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии

Спортсмен из Бурятии Олег Цыбикжапов завоевал бронзовую медаль в составе сборной России на чемпионате мира по стрельбе из исторических луков. Состязания проходили в Венгрии, в городе Дьюла.

Также бурятский лучник вошел в пятерку сильнейших в личном зачете. Цыбикжапов является мастером спорта России, вице-президентом БФСЛ, победителем Всемирных игр кочевников, многократным победителем республиканского праздника «Наадан Сурхарбаан».

Помимо него, в состав сборной нашей страны вошли Санал Очиров, Наталья Гаряева из Калмыкии и Шенберг Мункуев из Забайкалья.