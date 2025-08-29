Спорт 29.08.2025 в 12:54

Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии

Там проходили состязания по стрельбе из исторических луков
A- A+
Текст: Карина Перова
Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии
Фото: минспорта Бурятии

Спортсмен из Бурятии Олег Цыбикжапов завоевал бронзовую медаль в составе сборной России на чемпионате мира по стрельбе из исторических луков. Состязания проходили в Венгрии, в городе Дьюла.

Также бурятский лучник вошел в пятерку сильнейших в личном зачете. Цыбикжапов является мастером спорта России, вице-президентом БФСЛ, победителем Всемирных игр кочевников, многократным победителем республиканского праздника «Наадан Сурхарбаан».

Помимо него, в состав сборной нашей страны вошли Санал Очиров, Наталья Гаряева из Калмыкии и Шенберг Мункуев из Забайкалья.

Теги
стрельба из лука Венгрия чемпионат мира

Все новости

Новосибирца судят за то, что кинул камень в вора
29.08.2025 в 12:56
Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии
29.08.2025 в 12:54
Начальник железной дороги в Иркутске обвиняется в вымогательстве взяток у китайцев
29.08.2025 в 12:33
Неизвестные подожгли два здания в Улан-Удэ
29.08.2025 в 12:21
В Бурятии выхаживают собаку, несколько дней просидевшую в яме
29.08.2025 в 12:09
Вместо срубленной аллеи тополей в Улан-Удэ высадили рябины
29.08.2025 в 12:02
В Бурятии блогер покажет настоящую сельскую жизнь через фермерский фестиваль
29.08.2025 в 11:35
Пенсии в 2026 году проиндексируют дважды
29.08.2025 в 11:14
Зеки Бурятии собирают урожай
29.08.2025 в 10:54
Охотникам Бурятии сообщили о новых правилах оформления разрешений
29.08.2025 в 10:49
ЗУРХАЙ
с 27 августа по 2 сентября

Читайте также
Иволгинские футболисты представят Бурятию на чемпионате России
Состязания пройдут в Сочи
27.08.2025 в 13:53
Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России
Соревнования проходили в Екатеринбурге
26.08.2025 в 17:35
Футболистки из Бурятии завоевали «серебро» на чемпионате СФО и ДФО
Призером стала команда БГУ
25.08.2025 в 16:43
В Улан-Удэ прилетел трехкратный чемпион России по боксу
Бурятского спортсмена встретили сегодня в аэропорту «Байкал»
25.08.2025 в 14:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru