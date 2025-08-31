Спорт 31.08.2025 в 14:00

Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой мира по версии AFL

Наталья Шадрина дебютировала в профессиональном боксе
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой мира по версии AFL
Фото: Федерация бокса Бурятии

Спортсменка родом из Бурятии, мастер спорта международного класса, участница Олимпийских игр-2024 Наталья Шадрина дебютировала в профессиональном боксе. Она стала чемпионкой мира по версии All Fight League, сообщили в Федерации бокса Бурятии.

Международный турнир по боксу, посвященный Дню Республики Татарстан, прошел 29 августа в Казани.

Боксерша выступала в составе сборной Сербии. На ринге Шадрина встретилась с представительницей Татарстана – Дарьей Морозовой. Первая одержала победу и завоевала титул чемпионки мира.

