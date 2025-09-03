Спорт 03.09.2025 в 10:38

Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии

Соревнования проходили в Улан-Баторе
A- A+
Текст: Карина Перова
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
Фото: минспорта Бурятии

В столице Монголии, Улан-Баторе, с 28 по 31 августа проходил чемпионат Азии по конной стрельбе из лука. В соревнованиях участвовали спортсмены из 15 стран.

Россию представили конные лучники из Бурятии, Якутии и Калмыкии. От нашей республики выступал Нима Батуев, ему удалось завоевать два «серебра». Он занял второе место в личном зачёте в сложном монгольском маршруте. А также стал серебряным призером в составе команды Бурятия-Калмыкия в охотничьем монгольском маршруте.

«Особенно впечатляет, что Нима – новичок в конной стрельбе и участвует в соревнованиях всего с июня этого года!», - прокомментировали в минспорта РБ.

Теги
чемпионат Азии конная стрельба из лука

Все новости

В Тарбагатайском районе Бурятии торжественно открыли новую амбулаторию
03.09.2025 в 11:05
Жительницу Бурятии сбила машина на проспекте 60 лет СССР
03.09.2025 в 10:52
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
03.09.2025 в 10:38
В Бурятии потерялось сразу несколько грибников
03.09.2025 в 10:35
В Улан-Удэ задержали вороватую пенсионерку
03.09.2025 в 10:27
Трехлетний ребенок получил травмы ног на спортивной площадке в Бурятии
03.09.2025 в 10:17
Житель Улан-Удэ по указке мошенников продал автомобиль
03.09.2025 в 10:11
Сломанный нос стал наказанием пьяному водителю в Бурятии
03.09.2025 в 10:07
Жители Бурятии полетят на Хайнань с 10 октября
03.09.2025 в 09:46
В центре Улан-Удэ отключат светофор
03.09.2025 в 09:37
ЗУРХАЙ
с 3 по 9 сентября

Читайте также
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой мира по версии AFL
Наталья Шадрина дебютировала в профессиональном боксе
31.08.2025 в 14:00
Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии
Там проходили состязания по стрельбе из исторических луков
29.08.2025 в 12:54
Иволгинские футболисты представят Бурятию на чемпионате России
Состязания пройдут в Сочи
27.08.2025 в 13:53
Паракаратисты из Бурятии завоевали три медали чемпионата России
Соревнования проходили в Екатеринбурге
26.08.2025 в 17:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru