Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии

В столице Монголии, Улан-Баторе, с 28 по 31 августа проходил чемпионат Азии по конной стрельбе из лука. В соревнованиях участвовали спортсмены из 15 стран.

Россию представили конные лучники из Бурятии, Якутии и Калмыкии. От нашей республики выступал Нима Батуев, ему удалось завоевать два «серебра». Он занял второе место в личном зачёте в сложном монгольском маршруте. А также стал серебряным призером в составе команды Бурятия-Калмыкия в охотничьем монгольском маршруте.

«Особенно впечатляет, что Нима – новичок в конной стрельбе и участвует в соревнованиях всего с июня этого года!», - прокомментировали в минспорта РБ.