Спорт 03.09.2025 в 10:38
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
Соревнования проходили в Улан-Баторе
Текст: Карина Перова
В столице Монголии, Улан-Баторе, с 28 по 31 августа проходил чемпионат Азии по конной стрельбе из лука. В соревнованиях участвовали спортсмены из 15 стран.
Россию представили конные лучники из Бурятии, Якутии и Калмыкии. От нашей республики выступал Нима Батуев, ему удалось завоевать два «серебра». Он занял второе место в личном зачёте в сложном монгольском маршруте. А также стал серебряным призером в составе команды Бурятия-Калмыкия в охотничьем монгольском маршруте.
«Особенно впечатляет, что Нима – новичок в конной стрельбе и участвует в соревнованиях всего с июня этого года!», - прокомментировали в минспорта РБ.