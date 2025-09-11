Тайбоксеры из Бурятии отправились на первенство мира

С 10 по 20 сентября в Объединенных Арабских Эмиратах, в городе Абу-Даби пройдет первенство мира по муайтай-2025 (6+). Бурятию на международных состязаниях представят девять юных спортсменов.

От спортивного клуба ARSENAL_MUAYTHAI поедут Роман Судаков, Валерия Бартанова, Михаил Судаков, Виктория Черных. А от СК ИВОЛГА _ТHAI – Евгений Петров, Ксения Гриценко, Валерия Кривоносова, Анастасия Байс, Станислав Сотников.

Ребят подготовили тренеры Арсалан Батуев и Оюна Абдулмуслимова.

Возрастное ограничение 6+