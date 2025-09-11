Спорт 11.09.2025 в 11:39

В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта

Состязания состоятся в рамках праздника Пандито Хамбо Ламы Этигэлова
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта
Фото: архив «Номер один»

В Бурятии стала известна программа праздника Пандито Хамбо Ламы Этигэлова и его призовой фонд. Напомним, событие состоится 25 сентября в Иволгинском дацане (12+).

Мероприятие начнется с торжественного молебна, восхваления и подношения мандалы Пандито Хамбо Ламе Этигэлову Ширээтэ ламами Буддийской традиционной Сангхи России во главе в Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. На спортивных площадках дацана пройдут соревнования по традиционным национальным видам спорта.

Как заявил ширээтэ лама Аюр Цырендылыков, в этом году призовой фонд праздника, который часто называют своеобразными Олимпийскими играми по национальным видам спорта, составит 1 650 000 рублей. Победители и призеры во всех соревнованиях (бурятская национальная борьба, конные скачки и стрельба из национального лука) получат одинаковые суммы призовых: за 1 место – 75 тысяч рублей, за 2 место – 50 тысяч рублей, за 3 место – 25 тысяч рублей.

Возрастное ограничение 12+

Теги
праздник Пандито Хамбо Лама Этигэлов

Все новости

В Бурятии вдову погибшего участника СВО незаконно уволили из школы
11.09.2025 в 12:36
Суд смягчил режим лечения в психбольнице шаману Габышеву
11.09.2025 в 12:30
В ДФО начались перебои с бензином
11.09.2025 в 12:22
Иностранцу не дали вывезти в Китай скупленные в Улан-Удэ культурные ценности
11.09.2025 в 12:17
В Бурятии любители выпить не смогут купить алкоголь в магазине
11.09.2025 в 12:02
В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта
11.09.2025 в 11:39
Неисправный холодильник погубил жительницу Бурятии
11.09.2025 в 11:10
На месте смертельного ДТП в Улан-Удэ снова произошла авария
11.09.2025 в 10:59
Глава Бурятии поздравил район с юбилеем
11.09.2025 в 10:51
В Бурятии за месяц из кафе и магазинов изъяли почти 600 бутылок со спиртным
11.09.2025 в 10:26
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
Тайбоксеры из Бурятии отправились на первенство мира
Состязания пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах
11.09.2025 в 09:37
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
Соревнования проходили в Улан-Баторе
03.09.2025 в 10:38
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой мира по версии AFL
Наталья Шадрина дебютировала в профессиональном боксе
31.08.2025 в 14:00
Лучник из Бурятии отличился на чемпионате мира в Венгрии
Там проходили состязания по стрельбе из исторических луков
29.08.2025 в 12:54
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru