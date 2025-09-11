В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта

В Бурятии стала известна программа праздника Пандито Хамбо Ламы Этигэлова и его призовой фонд. Напомним, событие состоится 25 сентября в Иволгинском дацане (12+).

Мероприятие начнется с торжественного молебна, восхваления и подношения мандалы Пандито Хамбо Ламе Этигэлову Ширээтэ ламами Буддийской традиционной Сангхи России во главе в Пандито Хамбо Ламой Дамбой Аюшеевым. На спортивных площадках дацана пройдут соревнования по традиционным национальным видам спорта.

Как заявил ширээтэ лама Аюр Цырендылыков, в этом году призовой фонд праздника, который часто называют своеобразными Олимпийскими играми по национальным видам спорта, составит 1 650 000 рублей. Победители и призеры во всех соревнованиях (бурятская национальная борьба, конные скачки и стрельба из национального лука) получат одинаковые суммы призовых: за 1 место – 75 тысяч рублей, за 2 место – 50 тысяч рублей, за 3 место – 25 тысяч рублей.

Возрастное ограничение 12+