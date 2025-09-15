В столице Бурятии погоняли мячи

В минувшую субботу в Улан-Удэ на поле Верхней Березовки состоялся международный турнир по граунд-гольфу «Кубок Байкала». Своё мастерство и волю к победе продемонстрировали более ста участников из столицы Бурятии и Монголии.

«Особенно зрелищным было попадание 39 золотых мячей первым ударом! Также хотим отметить яркое выступление Людмилы Балдановой, представителя клуба «Багульник», которая смогла забить целых 3 «золотых» мяча», - прокомментировали в минспорта Бурятии.

Результаты сложились следующим образом: среди женщин до 60 лет: 1 место М.Монхжаргал – 83 удара; 2 место Ч.Янжимаа – 104 удара; 3 место Надежда Даржаева – 104 удара. Среди женщин старше 60 лет: 1 место Ж.Сугар – 76 ударов; 2 место Ч.Оюунгэрэл – 80 ударов; 3 место О.Уянга – 88 ударов.

Среди мужчин до 60 лет: 1 место Александр Григорьев – 95 ударов; 2 место Т.Сэмж-Уржин – 95 ударов; 3 место Алдар Доржиев – 98 ударов. Среди мужчин старше 60 лет: 1 место Д.Балдандорж – 81 удар; 2 место Л.Насанжаргал – 88 ударов; 3 место Л.Батцагаан – 89 ударов.