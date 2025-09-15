Спорт 15.09.2025 в 14:16

В столице Бурятии погоняли мячи

На Верхней Березовке прошел международный турнир по граунд-гольфу
A- A+
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии погоняли мячи
Фото: минспорта Бурятии

В минувшую субботу в Улан-Удэ на поле Верхней Березовки состоялся международный турнир по граунд-гольфу «Кубок Байкала». Своё мастерство и волю к победе продемонстрировали более ста участников из столицы Бурятии и Монголии.

«Особенно зрелищным было попадание 39 золотых мячей первым ударом! Также хотим отметить яркое выступление Людмилы Балдановой, представителя клуба «Багульник», которая смогла забить целых 3 «золотых» мяча», - прокомментировали в минспорта Бурятии.

Результаты сложились следующим образом: среди женщин до 60 лет: 1 место М.Монхжаргал – 83 удара; 2 место Ч.Янжимаа – 104 удара; 3 место Надежда Даржаева – 104 удара. Среди женщин старше 60 лет: 1 место Ж.Сугар – 76 ударов; 2 место Ч.Оюунгэрэл – 80 ударов; 3 место О.Уянга – 88 ударов.

Среди мужчин до 60 лет: 1 место Александр Григорьев – 95 ударов; 2 место Т.Сэмж-Уржин – 95 ударов; 3 место Алдар Доржиев – 98 ударов. Среди мужчин старше 60 лет: 1 место Д.Балдандорж – 81 удар; 2 место Л.Насанжаргал – 88 ударов; 3 место Л.Батцагаан – 89 ударов.

Теги
граунд-гольф спорт

Все новости

Буряад Уласай Арадай Хурал: «Ехэ барилга улас доторнай ябуулагдана»
15.09.2025 в 14:34
На улице Смолина в Улан-Удэ устанавливают новые тротуары
15.09.2025 в 14:26
В столице Бурятии погоняли мячи
15.09.2025 в 14:16
В Бурятии возобновили работу Татауровской паромной переправы
15.09.2025 в 13:55
Ушлая улан-удэнка продала чужую иномарку, чтобы закрыть свои долги
15.09.2025 в 13:14
Проекты ЖКХ Бурятии профинансируют за счет казначейских инфраструктурных кредитов
15.09.2025 в 12:53
В Улан-Удэ впервые откроют доступ во внутренний двор Гостиных рядов
15.09.2025 в 12:32
В городской поликлинике № 6 в Улан-Удэ недостает приборов
15.09.2025 в 12:18
На севере Бурятии дорожники укладывали асфальт в дождь
15.09.2025 в 11:58
В Бурятии женщину зажало в искореженном минивэне
15.09.2025 в 11:47
ЗУРХАЙ
с 10 по 16 сентября

Читайте также
В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта
Состязания состоятся в рамках праздника Пандито Хамбо Ламы Этигэлова
11.09.2025 в 11:39
Тайбоксеры из Бурятии отправились на первенство мира
Состязания пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах
11.09.2025 в 09:37
Конный лучник из Бурятии завоевал два «серебра» на чемпионате Азии
Соревнования проходили в Улан-Баторе
03.09.2025 в 10:38
Спортсменка из Бурятии стала чемпионкой мира по версии AFL
Наталья Шадрина дебютировала в профессиональном боксе
31.08.2025 в 14:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru