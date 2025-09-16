Спорт 16.09.2025 в 16:29

Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее

В Чхонане проходил открытый чемпионат страны
A- A+
Текст: Карина Перова
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
Фото: минспорта Бурятии

Бурятский спортсмен стал серебряным призером открытого чемпионата Республики Корея по самбо. Состязания проходили с 13 по 14 сентября в Чхонане. Участие приняли самбисты из Франции, Монголии, Киргизии, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Китая и других стран.

Серебро удалось завоевать атлету из Бурятии Этигэлу Данзанову. Юноша уверенно одержал три победы. Но в «золотом» финале уступил со счетом 5:5 по последнему действию.

Этигэла тренируют Дамба Раднаев и Александр Чагдуров.

Теги
самбо Южная Корея спорт

Все новости

Замминистра закупила слишком много наркотиков
16.09.2025 в 16:43
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
16.09.2025 в 16:29
Логистический центр Wildberries построят под Ангарском
16.09.2025 в 16:13
В Улан-Удэ скоро прекратятся раскопки у Центрального рынка
16.09.2025 в 16:01
Монгольская команда возглавила мировой рейтинг Counter Strike 2
16.09.2025 в 15:45
Глава Бурятии провел встречу с Героем России Владимиром Дарковским
16.09.2025 в 15:32
Газопровод через Бурятию пройдёт лишь в 2032 году
16.09.2025 в 15:15
В Монголии удвоился экономический рост – премьер
16.09.2025 в 14:57
В Бурятии клещи активны даже осенью
16.09.2025 в 14:26
В Улан-Удэ выпавший из окна машины ребенок не был пристегнут
16.09.2025 в 14:10
ЗУРХАЙ
с 11 по 17 сентября

Читайте также
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
Состязания проходили в Ярославле
16.09.2025 в 09:41
В столице Бурятии погоняли мячи
На Верхней Березовке прошел международный турнир по граунд-гольфу
15.09.2025 в 14:16
В Бурятии пройдут «Олимпийские игры» по национальным видам спорта
Состязания состоятся в рамках праздника Пандито Хамбо Ламы Этигэлова
11.09.2025 в 11:39
Тайбоксеры из Бурятии отправились на первенство мира
Состязания пройдут в Объединенных Арабских Эмиратах
11.09.2025 в 09:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru