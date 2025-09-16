Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее

Бурятский спортсмен стал серебряным призером открытого чемпионата Республики Корея по самбо. Состязания проходили с 13 по 14 сентября в Чхонане. Участие приняли самбисты из Франции, Монголии, Киргизии, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Китая и других стран.

Серебро удалось завоевать атлету из Бурятии Этигэлу Данзанову. Юноша уверенно одержал три победы. Но в «золотом» финале уступил со счетом 5:5 по последнему действию.

Этигэла тренируют Дамба Раднаев и Александр Чагдуров.