Спорт 16.09.2025 в 16:29
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
В Чхонане проходил открытый чемпионат страны
Текст: Карина Перова
Бурятский спортсмен стал серебряным призером открытого чемпионата Республики Корея по самбо. Состязания проходили с 13 по 14 сентября в Чхонане. Участие приняли самбисты из Франции, Монголии, Киргизии, Таиланда, Филиппин, Малайзии, Китая и других стран.
Серебро удалось завоевать атлету из Бурятии Этигэлу Данзанову. Юноша уверенно одержал три победы. Но в «золотом» финале уступил со счетом 5:5 по последнему действию.
Этигэла тренируют Дамба Раднаев и Александр Чагдуров.
