В Улан-Удэ прошел III этап чемпионата Бурятии по мотокроссу

В минувшую субботу, 13 сентября, в Улан-Удэ в посёлке Восточный состоялся III этап открытого чемпионата Бурятии по мотокроссу. Соревнования посвятили памяти чемпиона мира по спидвею Николая Нищенко. На старт вышли местные спортсмены, а также из Иркутской области и Забайкальского края.

«Погода радовала участников и зрителей – солнечный день подарил отличные условия для борьбы на трассе. Каждый заезд стал настоящей проверкой силы духа и мастерства райдеров», - рассказали в Федерации мотоциклетного спорта Бурятии.

Победителями заездов на мотоцикле с коляской стали Андрей Цыденов и Александр Ахметшин из Улан-Удэ. В классе 85 см³ (юноши, девушки 11–15 лет) результаты слоились следующим образом: 1 место: Алексей Ушаков (Черемхово), 2 место – Егор Малеев (Черемхово), 3 место – Максим Шайдуров (Кабанск).

В классе 125 см³ (юноши, девушки 13–17 лет, 2-тактные двигатели): 1 место – Мирон Золотов (Иркутск), 2 место – Кирилл Чеканов (Улан-Удэ), 3 место – Кирилл Агафонов (Улан-Удэ).

В классе 250 см³ (мужчины, женщины 15+): 1 место – Александр Фесенко (Иркутск), 2 место – Иван Большаков (Иркутск), 3 место – Дмитрий Кремлёв (Иркутск).

В классе 500 см³ (эндуро): 1 место – Даниил Леонов (Улан-Удэ), 2 место – Эдуард Гаврилов (Улан-Удэ), 3 место – Роман Ившин (Улан-Удэ).

В классе «Ветераны»: 1 место – Сергей Надин (Чита), 2 место – Илья Назаров (Улан-Удэ), 3 место – Сергей Громов (Улан-Удэ).