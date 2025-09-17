В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир

В Улан-Удэ 21 сентября состоятся международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы легендарного борца – заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, чемпиона мира, Европы и Азии, почетного гражданина Республики Бурятия Бориса Будаева.

Соревнования объединят «вольников» не только из регионов России (Республики Тыва, Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии), но и из ближнего зарубежья: Монголии, Кыргызстана, Узбекистана. Всего на ковер выйдут около 250 участников.

В сборную нашей республики войдут около 50 юных спортсменов. Борцы выступят во всех десяти весовых категориях, среди них лидеры: Пурбо Эрдынеев, Элбэкто Базаров, Доржо Шарастепанов, Чингис Балжимаев, Бэликто Гонжапов, Тумэн Дондоков, Жамсаран Каркунов и другие перспективные борцы.

Программа соревнований:

10:00 – 16:00 – предварительные и полуфинальные схватки в весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг (+2 кг).

16:00 – 18:00 – утешительные поединки.

18:00 – 18:40 – торжественная церемония открытия соревнований.

19:00 – 22:00 – финальные поединки и церемония награждения победителей и призеров.

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд турнира составит 800 тысяч рублей. I место – 30 000 рублей, II место – 20 000 рублей, III место – 10 000 рублей, тренер победителя – 10 000 рублей.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение 6+