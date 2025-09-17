Спорт 17.09.2025 в 15:39

В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир

В состязаниях примут участие около 250 борцов
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир
Фото: архив «Номер один»

В Улан-Удэ 21 сентября состоятся международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года на призы легендарного борца – заслуженного мастера спорта России, заслуженного тренера России, чемпиона мира, Европы и Азии, почетного гражданина Республики Бурятия Бориса Будаева.

Соревнования объединят «вольников» не только из регионов России (Республики Тыва, Красноярского края, Кемеровской области, Иркутской области, Забайкальского края, Республики Саха (Якутия) и Бурятии), но и из ближнего зарубежья: Монголии, Кыргызстана, Узбекистана. Всего на ковер выйдут около 250 участников.

В сборную нашей республики войдут около 50 юных спортсменов. Борцы выступят во всех десяти весовых категориях, среди них лидеры: Пурбо Эрдынеев, Элбэкто Базаров, Доржо Шарастепанов, Чингис Балжимаев, Бэликто Гонжапов, Тумэн Дондоков, Жамсаран Каркунов и другие перспективные борцы.

Программа соревнований:

10:00 – 16:00 – предварительные и полуфинальные схватки в весовых категориях: 57, 61, 65, 70, 74, 79, 86, 92, 97, 125 кг (+2 кг).

16:00 – 18:00 – утешительные поединки.

18:00 – 18:40 – торжественная церемония открытия соревнований.

19:00 – 22:00 – финальные поединки и церемония награждения победителей и призеров.

Победители и призеры соревнований будут награждены медалями, дипломами и денежными призами. Общий призовой фонд турнира составит 800 тысяч рублей. I место – 30 000 рублей, II место – 20 000 рублей, III место – 10 000 рублей, тренер победителя – 10 000 рублей.

Напомним, генеральным партнером Федерации вольной борьбы Бурятии является Забайкальское горнорудное предприятие. ЗГРП регулярно финансирует проведение крупных турниров, оказывает помощь спортсменам в подготовке к соревнованиям и с выездами на тренировочные сборы.

Возрастное ограничение 6+

Теги
вольная борьба ЗГРП Борис Будаев

Все новости

Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков проверил ремонт дороги на улице Пушкина
17.09.2025 в 15:50
В Улан-Удэ снова пройдет будаевский турнир
17.09.2025 в 15:39
В семье из Муйского района Бурятии родился 11-й ребенок
17.09.2025 в 15:19
Впервые в Бурятии пройдет международный Тайлган
17.09.2025 в 14:57
Гид и участник СВО из Бурятии скончался после тяжелого ранения
17.09.2025 в 14:27
В Забайкалье шлягер Веры Сердючки напугал электорат
17.09.2025 в 13:51
Обеспечить теплом весь Улан-Удэ должны до 20 сентября
17.09.2025 в 13:32
В Улан-Удэ четверокурсник обчистил первокурсницу
17.09.2025 в 13:13
Баир Гармаев: «Теннис хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулнабди»
17.09.2025 в 12:56
Пять геологов утонули в озере в Забайкальском крае
17.09.2025 в 12:45
ЗУРХАЙ
с 17 по 23 сентября

Читайте также
В Улан-Удэ прошел III этап чемпионата Бурятии по мотокроссу
Соревнования посвятили памяти чемпиона мира по спидвею Николая Нищенко
17.09.2025 в 09:53
Самбист из Бурятии завоевал «серебро» в Корее
В Чхонане проходил открытый чемпионат страны
16.09.2025 в 16:29
Сотрудница Росгвардии по Бурятии победила на полумарафоне «Золотое кольцо»
Состязания проходили в Ярославле
16.09.2025 в 09:41
В столице Бурятии погоняли мячи
На Верхней Березовке прошел международный турнир по граунд-гольфу
15.09.2025 в 14:16
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru