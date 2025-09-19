Спорт 19.09.2025 в 17:40

Спортсменка из Бурятии завоевала «серебро» кубка России по пауэрлифтингу

Также Алина Тюкавкина побила личный рекорд
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии завоевала «серебро» кубка России по пауэрлифтингу
Фото: минспорта Бурятии

Вчера, 18 сентября, в Суздале состоялся кубок России по пауэрлифтингу. На состязаниях отличилась спортсменка из Бурятии Алина Тюкавкина.

Девушка стала серебряным призером в весовой категории до 69 кг (жим). Она показала невероятный результат – 145 кг. Это не только личный рекорд, но и превышение норматива МСМК (мастера спорта международного класса) на целых 5 кг.

«Алина тренируется под чутким руководством заслуженного тренера Бурятии Сергея Привалова», - отметили в минспорта республики.

