Спорт 20.09.2025 в 09:04
Спортсмены из Бурятии взяли 4 золота на первенстве мира по муайтай
Также наши бойцы привезут из Абу-Даби 2 серебряных и 1 бронзовую медаль
Текст: Станислав Сергеев
Радостную для жителей Бурятии новость сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии:
«На Первенстве мира по муайтай наши юные спортсмены из Бурятии вновь доказали своё мастерство и силу духа. Завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль!»
Победителями и призерами стали:
Анастасия Байс – четырёхкратная победительница Первенства мира (14–15 лет, до 42 кг).
Ксения Гриценко – уже третья победа на Первенстве мира (12–13 лет, до 40 кг). Досрочная победа в финале.
Валерия Кривоносова – победительница Первенства мира (12–13 лет, до 42 кг).
Виктория Черных – победительница Первенства мира (14–15 лет, до 38 кг).
Евгений Петров – серебряный призёр (12–13 лет, до 36 кг).
Валерия Бартанова - серебряный призер Первенства мира (10-11, до 60 кг).
Роман Судаков – бронзовый призёр (10–11 лет, до 36 кг).
Также Алексей Цыденов выразил благодарность тренерам Оюне Абдулмуслимовой и Арсалану Батуеву за подготовку талантливых ребят.
«Эти победы – результат упорного труда, таланта и целеустремлённости наших спортсменов. Бурятия гордится вами! Наши спортсмены лучшие!», - подытожил глава республики.
Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
ТегиСпорт