Спортсмены из Бурятии взяли 4 золота на первенстве мира по муайтай

Радостную для жителей Бурятии новость сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии:«На Первенстве мира по муайтай наши юные спортсмены из Бурятии вновь доказали своё мастерство и силу духа. Завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль!»Победителями и призерами стали:Анастасия Байс – четырёхкратная победительница Первенства мира (14–15 лет, до 42 кг).Ксения Гриценко – уже третья победа на Первенстве мира (12–13 лет, до 40 кг). Досрочная победа в финале.Валерия Кривоносова – победительница Первенства мира (12–13 лет, до 42 кг).Виктория Черных – победительница Первенства мира (14–15 лет, до 38 кг).Евгений Петров – серебряный призёр (12–13 лет, до 36 кг).Валерия Бартанова - серебряный призер Первенства мира (10-11, до 60 кг).Роман Судаков – бронзовый призёр (10–11 лет, до 36 кг).Также Алексей Цыденов выразил благодарность тренерам Оюне Абдулмуслимовой и Арсалану Батуеву за подготовку талантливых ребят.«Эти победы – результат упорного труда, таланта и целеустремлённости наших спортсменов. Бурятия гордится вами! Наши спортсмены лучшие!», - подытожил глава республики.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова