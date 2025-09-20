Спорт 20.09.2025 в 09:04

Спортсмены из Бурятии взяли 4 золота на первенстве мира по муайтай

Также наши бойцы привезут из Абу-Даби 2 серебряных и 1 бронзовую медаль
Текст: Станислав Сергеев

Радостную для жителей Бурятии новость сообщил в своем телеграм-канале глава Бурятии:

«На Первенстве мира по муайтай наши юные спортсмены из Бурятии вновь доказали своё мастерство и силу духа. Завоевали 4 золотых, 2 серебряных и 1 бронзовую медаль!»


Победителями и призерами стали:


Анастасия Байс – четырёхкратная победительница Первенства мира (14–15 лет, до 42 кг). 


Ксения Гриценко – уже третья победа на Первенстве мира (12–13 лет, до 40 кг). Досрочная победа в финале.


Валерия Кривоносова – победительница Первенства мира (12–13 лет, до 42 кг).


Виктория Черных – победительница Первенства мира (14–15 лет, до 38 кг).


Евгений Петров – серебряный призёр (12–13 лет, до 36 кг). 


Валерия Бартанова - серебряный призер Первенства мира (10-11, до 60 кг).


Роман Судаков – бронзовый призёр (10–11 лет, до 36 кг).


Также Алексей Цыденов выразил благодарность тренерам Оюне Абдулмуслимовой и Арсалану Батуеву за подготовку талантливых ребят.


«Эти победы – результат упорного труда, таланта и целеустремлённости наших спортсменов. Бурятия гордится вами! Наши спортсмены лучшие!», - подытожил глава республики.


Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова

