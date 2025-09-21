Спорт 21.09.2025 в 16:00

В Улан-Удэ стартовали международные соревнования по борьбе

Их общий призовой фонд составляет 800 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ стартовали международные соревнования по борьбе

Прямо сейчас в ФСК проходят 34-е Международные соревнования по вольной борьбе среди юниоров до 21 года. Турнир проводится на призы нашего великого земляка, Заслуженного мастера спорта России, Заслуженного тренера России, Чемпиона мира, Европы и Азии, Почетного гражданина Республики Бурятия Бориса Будаева.

 На соревнованиях собралось около 140 спортсменов из Монголии, Кыргызстана и различных регионов нашей страны.

Победители и призеры данных соревнований получат медали, дипломы, денежные призы от 10 до 30 тысяч рублей. Общий призовой фонд составляет 800 000 рублей.

- Мы, разумеется, всей душой болеем за сборную нашей республики, которую представляют 67 спортсменов. Приглашаю всех стать частью этого замечательного события! Давайте вместе поддержим наших спортсменов и насладимся зрелищными моментами соревнований, - пишет в своем ТГ-канале министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Торжественное открытие состоится в 18:00, затем начнутся финалы соревнований.

Генеральный партнёр Федерации спортивной борьбы РБ АО «ЗАБАЙКАЛЬСКОЕ ГОРНОРУДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».

Фото: минспорт Бурятии

 

 

 

 

 

