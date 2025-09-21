Около сотни спортсменов Бурятии уехали в КНР

Для участия в XI Китайско-российско-монгольских международных юношеских играх, большая делегация из 93 юных спортсменов и тренеров по 9 видам спорта выехала во Внутреннюю Монголию (КНР).

Соревнования пройдут в г. Баотоу и начнутся 23 сентября с яркой церемонии открытия под девизом «Единая молодёжь – сплочённое будущее».

- 26 сентября будет не менее зрелищная церемония закрытия с интерактивными играми и празднованием дней рождения участников. Уверен, что наши ребята покажут отличные результаты. Болеем за Бурятию, болеем за Россию, - написал в своем ТГ-канале министр спорта Бурятии Иван Козырев.

Фото: loon.site