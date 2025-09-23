Спорт 23.09.2025 в 09:22

Гиревики из Бурятии отличились на кубке России в Санкт-Петербурге

У республики три медали и новый рекорд
Текст: Карина Перова
Фото: минспорта Бурятии

В Санкт-Петербурге с 19 по 21 сентября проходил кубок России по гиревому спорту. На состязаниях блеснули спортсмены сборной Бурятии – они завоевали три медали.

Сергей Балабанов стал чемпионом в длинном цикле с результатом 90 подъемов. Андрей Рассадин завоевал золото в рывке (категория 73 кг) с результатом 199 подъемов.

А Маргарита Ныныч стала бронзовым призером в рывке. До победы ей не хватило всего 3 подъема. «Девушка установила личный рекорд и новый рекорд Бурятии – 157 подъемов!», - отметили в минспорта республики.

