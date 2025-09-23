Спорт 23.09.2025 в 17:51
Армрестлер из Бурятии стала серебряным призером чемпионата мира
Награду завоевала Валентина Федосеева
Текст: Карина Перова
Спортсменка из Бурятии стала серебряным призером чемпионата мира по армрестлингу. Об успехе Валентины Федосеевой в своем телеграм-канале рассказал глава республики Алексей Цыденов.
Международные состязания проходили с 10 по 23 сентября в Болгарии, в Альбене. Валентина выступала в составе сборной России.
«Выражаем благодарность спортивной школе Джидинского района и тренеру Сергею Федосееву за подготовку спортсменки», - написал Алексей Цыденов.