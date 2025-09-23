Армрестлер из Бурятии стала серебряным призером чемпионата мира

Спортсменка из Бурятии стала серебряным призером чемпионата мира по армрестлингу. Об успехе Валентины Федосеевой в своем телеграм-канале рассказал глава республики Алексей Цыденов.

Международные состязания проходили с 10 по 23 сентября в Болгарии, в Альбене. Валентина выступала в составе сборной России.

«Выражаем благодарность спортивной школе Джидинского района и тренеру Сергею Федосееву за подготовку спортсменки», - написал Алексей Цыденов.