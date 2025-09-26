Спорт 26.09.2025 в 10:42

Команда студентов из Бурятии победила на состязаниях по футболу

Сборная БГУ стала лучшей на межрегиональном этапе
Текст: Карина Перова
Фото: Федерация футбола Бурятии

Мужская сборная Бурятского госуниверситета заняла первое место на III (межрегиональном) этапе всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Общероссийский дивизион. Вузы». Соревнования проходили в Красноярске с 21 по 24 сентября.

В решающем матче наша команда одержала победу над КПГУ (Красноярск) со счетом 5:0. В итоге БГУ получил 9 очков, СФУ (Красноярск) – 6 очков, КПГУ – 3 очка, ИрНИТУ (Иркутск) – 0 очков.

Кроме того, Батора Бурункуева из БГУ признали лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром.

Бурятская команда будет представлять весь Сибирский федеральный округ в финале России. Состязания пройдут в городе Ессентуки с 16 по 25 ноября (6+).

