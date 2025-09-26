Команда студентов из Бурятии победила на состязаниях по футболу

Мужская сборная Бурятского госуниверситета заняла первое место на III (межрегиональном) этапе всероссийских соревнований по футболу среди студентов «Общероссийский дивизион. Вузы». Соревнования проходили в Красноярске с 21 по 24 сентября.

В решающем матче наша команда одержала победу над КПГУ (Красноярск) со счетом 5:0. В итоге БГУ получил 9 очков, СФУ (Красноярск) – 6 очков, КПГУ – 3 очка, ИрНИТУ (Иркутск) – 0 очков.

Кроме того, Батора Бурункуева из БГУ признали лучшим игроком турнира и лучшим бомбардиром.

Бурятская команда будет представлять весь Сибирский федеральный округ в финале России. Состязания пройдут в городе Ессентуки с 16 по 25 ноября (6+).