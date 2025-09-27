Спорт 27.09.2025 в 15:07
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
Там проходили международные детские спортивные игры
Текст: Карина Перова
В китайском городе Баотоу успешно завершились XI международные детские спортивные игры. В состязаниях участвовала и сборная Бурятии.
Ребята выступили достойно и привезли домой 33 медали: 2 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую.
«Спасибо тренерам, родителям и всем, кто поддерживал команду – ваша работа и вера в детей сделали это возможным!», - сказал министр спорта региона Иван Козырев.