Спорт 27.09.2025 в 15:07

Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае

Там проходили международные детские спортивные игры
A- A+
Текст: Карина Перова
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
Фото: ТГ-канал Ивана Козырева

В китайском городе Баотоу успешно завершились XI международные детские спортивные игры. В состязаниях участвовала и сборная Бурятии.

Ребята выступили достойно и привезли домой 33 медали: 2 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую.

«Спасибо тренерам, родителям и всем, кто поддерживал команду – ваша работа и вера в детей сделали это возможным!», - сказал министр спорта региона Иван Козырев.

Теги
спорт китай

Все новости

По Улан-Удэ проехала колонна мотоциклистов
27.09.2025 в 16:22
В Бурятии тосовцы заменили семье погибшего бойца СВО крышу дома
27.09.2025 в 15:47
Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае
27.09.2025 в 15:07
Бурятия выделила 735 тысяч рублей на ремонт крыш в Старобешево
27.09.2025 в 14:32
В Бурятии рост стоимости услуг в ЖКХ перенесут на октябрь 2026 года
27.09.2025 в 14:12
В Улан-Удэ приедет «Весна священная»
27.09.2025 в 13:58
Популярный в Бурятии Toyota RAV4 в ноябре подорожает на 2,3 миллиона
27.09.2025 в 13:22
В Бурятии правоохранители взялись за майнинговую ферму в Онохое
27.09.2025 в 13:05
На севере Бурятии спустя неделю нашли тело утонувшего водителя
27.09.2025 в 12:43
Бурятия будет сотрудничать с Буддийской Академией Ситагу из Мьянмы
27.09.2025 в 12:17
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Команда студентов из Бурятии победила на состязаниях по футболу
Сборная БГУ стала лучшей на межрегиональном этапе
26.09.2025 в 10:42
Армрестлер из Бурятии стала серебряным призером чемпионата мира
Награду завоевала Валентина Федосеева
23.09.2025 в 17:51
Гиревики из Бурятии отличились на кубке России в Санкт-Петербурге
У республики три медали и новый рекорд
23.09.2025 в 09:22
Около сотни спортсменов Бурятии уехали в КНР
Они будут участвовать в международных соревнованиях
21.09.2025 в 16:43
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru