Юные спортсмены из Бурятии завоевали 33 медали в Китае

В китайском городе Баотоу успешно завершились XI международные детские спортивные игры. В состязаниях участвовала и сборная Бурятии.

Ребята выступили достойно и привезли домой 33 медали: 2 золотых, 10 серебряных и 21 бронзовую.

«Спасибо тренерам, родителям и всем, кто поддерживал команду – ваша работа и вера в детей сделали это возможным!», - сказал министр спорта региона Иван Козырев.